Приметы на 11 июля: что нельзя делать в Крапивное заговенье

Приметы на 11 июля: что нельзя делать в Крапивное заговенье
Lilly/www.globallookpress.com
Все главные обычаи связаны с целебным растением

11 июля православные верующие отмечают Крапивное заговенье – в этот день, по ходившему в старину народному поверью, трава жгучая терят свои целебные свойства. Поэтому очень важно сварит щи из листьев крапивы – последние в году.

Традиции и обычаи

Крестьяне ценили крапиву за массу полезных свойств. Из этого растения готовили салат, суп, начинки для явств и отвары с настоями. Девушки же применяли растение для другого – чтобы укрепить волосы и избавить их от выпадения.

Что нельзя делать в Крапивное заговенье

Нельзя в ранний час ложиться спать – нужно и веселиться, и танцевать до самого утра. Так можно привлечь в дом удачу. Выливать питьевую воду запрещено, иначе может начаться в селе засуха.

В доме нельзя сквернословить и ссориться. У ослушавшихся запрета выскочит на языке типун, от которого не просто будет избавиться.

Приметы на 11 июля

  • Шумит лес – к дождю;
  • Плачет клен – через три-четыре дня дожди;
  • Кукушка молчит – к ранней зиме.
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