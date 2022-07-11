Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петра и Павлы

Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петра и Павлы
Фото: Vadim Sadovski/ unsplash.com
Праздник считался одним из самых важных в году

В этот день православные чтут память апостолов Петра и Павла. В народе праздник получил названия Петров день, Петры и Павлы или Петровские гуляния. Считалось, что это один из самых важных дней в году. Нужно было устраивать громкие праздненства, а вечером отправляться в поле, чтобы ждать рассвета. 

Что нужно делать 12 июля

  • К празднику нужно было подготовиться заранее: приготовить угощения, заготовить напитки из хмеля. 
  • Обязательно купались в водоемах, поскольку верили, что это очищает от греха. 
  • Вечером нужно было зажечь костер и кинуть в него старое колесо, чтобы отогнать нечисть.
  • День нужно было провести в нарядной одежде и украшенном доме.

Что нельзя делать 12 июля

  • Быть одному в доме в этот день нельзя – нужно было обязательно провести его весело и в компании. 
  • Ходить в лес при этом запрещалось.
  • Рыбакам категорически запрещалось сидеть без дела – нужно было идти на работу.
  • В доме убирать было не принято, чтобы не вымести всю удачу. 
  • Запрещалось есть фрукты и овощи, которые поспели в этом году.

Приметы на 12 июля

  • Если день оказался солнечным, то и весь год окажется хорошим.
  • Дождь 12 июля сулит непогоду в последующие 40 дней. 
  • Утром выпала роса – жди солнечного дня. 
  • На небе появились облака желтого цвета – будет дождь. 
новости партнеров

Зеленский анонсировал "неприятный сюрприз для России"

И пообещал довести все нужные данные до ВСУ

Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт

Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей