Праздник считался одним из самых важных в году

В этот день православные чтут память апостолов Петра и Павла. В народе праздник получил названия Петров день, Петры и Павлы или Петровские гуляния. Считалось, что это один из самых важных дней в году. Нужно было устраивать громкие праздненства, а вечером отправляться в поле, чтобы ждать рассвета.

Что нужно делать 12 июля

К празднику нужно было подготовиться заранее: приготовить угощения, заготовить напитки из хмеля.

Обязательно купались в водоемах, поскольку верили, что это очищает от греха.

Вечером нужно было зажечь костер и кинуть в него старое колесо, чтобы отогнать нечисть.

День нужно было провести в нарядной одежде и украшенном доме.

Что нельзя делать 12 июля

Быть одному в доме в этот день нельзя – нужно было обязательно провести его весело и в компании.

Ходить в лес при этом запрещалось.

Рыбакам категорически запрещалось сидеть без дела – нужно было идти на работу.

В доме убирать было не принято, чтобы не вымести всю удачу.

Запрещалось есть фрукты и овощи, которые поспели в этом году.

Приметы на 12 июля