Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петра и Павлы
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Праздник считался одним из самых важных в году
В этот день православные чтут память апостолов Петра и Павла. В народе праздник получил названия Петров день, Петры и Павлы или Петровские гуляния. Считалось, что это один из самых важных дней в году. Нужно было устраивать громкие праздненства, а вечером отправляться в поле, чтобы ждать рассвета.
Что нужно делать 12 июля
К празднику нужно было подготовиться заранее: приготовить угощения, заготовить напитки из хмеля.
Обязательно купались в водоемах, поскольку верили, что это очищает от греха.
Вечером нужно было зажечь костер и кинуть в него старое колесо, чтобы отогнать нечисть.
День нужно было провести в нарядной одежде и украшенном доме.
Что нельзя делать 12 июля
Быть одному в доме в этот день нельзя – нужно было обязательно провести его весело и в компании.
Ходить в лес при этом запрещалось.
Рыбакам категорически запрещалось сидеть без дела – нужно было идти на работу.
В доме убирать было не принято, чтобы не вымести всю удачу.
Запрещалось есть фрукты и овощи, которые поспели в этом году.
Приметы на 12 июля
Если день оказался солнечным, то и весь год окажется хорошим.
Дождь 12 июля сулит непогоду в последующие 40 дней.
Утром выпала роса – жди солнечного дня.
На небе появились облака желтого цвета – будет дождь.