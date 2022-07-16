Эта дата сулила богатый урожай

Православные отмечают 17 июля день Андрея Наливы. Такое название появилось из-за того, что к этой дате наливались овсяные колосья. И крестьяне очень ждали дождя, потому что он обещал очень богатый урожай.

По другой же версии, день связан с известным иконописцем Андреем Рублевым, который расписывал соборы и создавал иконописи. Наливным же день считался от того, что на полях наливались озимые культуры.

Приметы в день Андрея Наливы

Жилье окуривали дымом зверобоя, чтобы туда не прокралась ни одна нечисть. Ветки этого растения развешивали у двери, на подоконниках и над порогом.

Традиционным блюдом считалась овсяная каша с маслом.

Что нельзя делать в день Андрея Наливы

Нельзя планировать в этот день нечто грандиозное – нельзя и просто что-либо планировать. Избегали начинаний и стартов в любых делах. По этой причине за столом не обсуждали свадьбы, огород и планы на следующий год. По той же причине в этот день не думали о троительстве и ремонте.

Приметы на 17 июля