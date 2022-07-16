Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Наливы

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Наливы
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Эта дата сулила богатый урожай

Православные отмечают 17 июля день Андрея Наливы. Такое название появилось из-за того, что к этой дате наливались овсяные колосья. И крестьяне очень ждали дождя, потому что он обещал очень богатый урожай.

По другой же версии, день связан с известным иконописцем Андреем Рублевым, который расписывал соборы и создавал иконописи. Наливным же день считался от того, что на полях наливались озимые культуры.

Приметы в день Андрея Наливы

Жилье окуривали дымом зверобоя, чтобы туда не прокралась ни одна нечисть. Ветки этого растения развешивали у двери, на подоконниках и над порогом.

Традиционным блюдом считалась овсяная каша с маслом.

Что нельзя делать в день Андрея Наливы

Нельзя планировать в этот день нечто грандиозное – нельзя и просто что-либо планировать. Избегали начинаний и стартов в любых делах. По этой причине за столом не обсуждали свадьбы, огород и планы на следующий год. По той же причине в этот день не думали о троительстве и ремонте.

Приметы на 17 июля

  • Листья желтеют – к ранней осени;
  • Облачно – к теплой погоде;
  • Сильный гром – к граду.
новости партнеров

США хотят повторить экономическую победу над СССР

Удастся ли склонить на свою сторону саудитов у Вашингтона - вопрос открытый

В России развеяли главный миф об оружии Запада

На нашумевшие гаубицы нужно обращать поменьше внимания, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей