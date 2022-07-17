Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Месяцев праздник
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Обязательно готовили к столу сладкую выпечку
После традиционных солнечных праздников Ивана Купалы и Петрова дня следует день ночного светила или, как его прозвали в народе, Месяцев день. Считается, что Луна 18 июля обретает чудотворную силу. Православные в этот день чтут память монаха Афанасия Афонского, который всю жизнь посвятил строительству Великой Лавры.
Что можно делать 19 июля
Считалось, что в этот день нужно долго смотреть на Луну, чтобы излечиться от недугов.
Вечер обязательно проводили в кругу семьи. Необязательно с пышным застольем, можно было просто устроить чаепитие и поговорить по душам.
Было принято готовить выпечку в форме полумесяца – это могли быть пряники, печенье или булки. Обязательно к ним добавляли мед и цукаты.
Что нельзя делать 19 июля
После обеда в этот день запрещалось работать – все дела нужно было завершить до полудня.
Люди старались не делиться ни с кем своими планами на будущее, поскольку тогда они могли не исполниться.
Нельзя было печь и съедать пресную выпечку.
Считалось, что злиться и грустить в этот праздник недопустимо.
Ремонт в доме был запрещен в этот день.
Приметы на 19 июля
Облака пожелтели – будет дождь.
Если на небе светит яркий полумесяц, то погода осенью будет теплой и сухой.
Много звезд ночью сулят солнечный день.
Если рядом с водоемом приземлились вороны, то поклева не будет