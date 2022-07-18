Православные чтут память святого старца, жившего в V веке

19 июля православная церковь отдает дань памяти чудотворцу Сисою Великому. Старец, проповедовавший христианское учение несколько столетий назад, даже однажды сумел воскресить умершего. Сисой пользуется особым почтением церкви.



Что нельзя делать 19 июля

Главной задачей в эту дату является сохранение спокойствия и неторопливость в трудах. Поспешность может привести к тому, что дело, над которым вы давно корпели, развалится. Нельзя допускать необдуманные решения.

На Руси верили, что приготовленное на Сысоя варенье будут негодным. Так что эту важную летнюю традицию лучше отложить на более благоприятное время.

С особой лаской необходимо относиться к женской части семьи. Если отругать 19 июля дочерей, их судьба может пойти под откос.

Также наши предки считали, что в эту дату активизируется нечистая сила. Именно поэтому во вторник нельзя смотреть в зеркало, а также заниматься перестановкой в квартире. Все серьезные изменения будут испорчены злым духом.

Приметы на 19 июля

Если на Сысоя пошел дождь, осень будет промозглой.

Богатый урожай малины обещает затяжной зимний период.

Ночное светило с зеленым оттенком говорит о том, что скоро начнутся дожди.

Пожелтевшие листья предвещают ранний приход осени.