Приметы на 24 июля: что нельзя делать в Ольгин день

Приметы на 24 июля: что нельзя делать в Ольгин день
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В эту дату православные чтут память святой Ольги Страдницы

24 июля православная церковь отмечает важный религиозный праздник, день Ольги Страдницы. Именно такое прозвище получила великая русская княгиня Ольга, которая внесла огромную лепту в крещение Руси.

Страдницей этот день называют в связи с тем, что на именины Ольги выпадал самый разгар трудов в поле. В этот день все крестьяне выходили на поля и луга и активно работали.

Что нельзя делать 24 июля

Дурной приметой считается обильная трапеза и пир. Употребление жирной и сладкой пищи может привести к серьезным финансовым трудностям в будущем.

Также не стоит на воскресный день планировать генеральную уборку, стирку и глажку. Считалось, что вместе с мусором из дома можно вымести удачу.

А еще на Руси 24 июля запрещалось посещать банный комплекс. Так что планы сходить в сауну лучше перенести. Считалось, что пренебрежение этой традицией может привести к серьезному заболеванию.

Приметы на 24 июля

Раскаты грома обещают отличный улов рыболовам и обильный урожай грибов в лесу.

Засевший посреди паутины паук обещает ненастье.

Если весь огород покрыла крупная роса, урожай томатов и огурцов будет скудным.

Теплая, жаркая погода на Ольгу обещает отличный урожай зерновых.

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