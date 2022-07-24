Стоит остерегаться водоемов

Наши предки 25 июля отмечали день Прокла Плакальщика. Такое необычное название дата получила благодаря тому, что именно с этого периода начинали выпадать большие росы. При этом природная влага считалась живительной. Женщины обязательно выходили по утру на улицу, собирали целебную жидкость и умывались ей. Такой простой ритуал позволял сохранить женскую привлекательность на долгие годы.

Что нельзя делать 25 июля

На Руси считали, что в эту дату активизируется нечистая сила, которая обитает в воде. Именно поэтому стоит воздержаться от купания. По крайней мере, точно не стоит осуществлять заплывы через реку и далеко отплывать от берега.

Более того, к воде нужно относиться с особым почтением. Попросту лить воду – дурная примета. Считалось, что вместе с влагой из семьи может уйти финансовое благополучие и душевная гармония.

А еще наши предки старались на Прокла Плакальщика не есть сахарный песок. Считалось, что если нарушить традицию, близкий человек обязательно тебя обманет и жизнь станет горькой.

Приметы на 25 июля

Обильная роса обещает знойное лето.

Если по утру на улице совсем не оказалось росы, осень наступит очень рано, а зима будет лютой.

Зарядивший на Прокла дождь обещает снежный зимний период.