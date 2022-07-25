В этот день приступали к работе в поле

Православная церковь отмечает 26 июля день Архангела Гавррила, почитаемого как одного из Семи. Несколько раз он упоминается в Писании как вестник Бога. Вдохновлял самого Моисея в написании Книги Бытия.

Традиции и обычаи

На Руси крестьяне в этот день, как правило, говорили: "Гавриил на поле хлебное ступил. Золотом отливает, добрая сила со святого неба слетает".

Молились Богородице. прося послать больше сил на уборку урожая. Весь день посвящали труду, особенно физическому – чтобы укрепить свое здоровье и обеспечить себе удачу в делах.

Что нельзя делать в день Гавриила

Нельзя выбрасывать хлеб – иначе можно весь год просидеть в голоде. Нельзя, как считалось на Руси, в этот день проводить водные процедуры – говорили, что так можно смыть все накопленные деньги.

Приметы на 26 июля

Жадность и скупость – к неудаче;

Выбросить хлеб – к несчастью;

Малина поспела – рожь скоро поспеет.