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Православная церковь отмечает 26 июля день Архангела Гавррила, почитаемого как одного из Семи. Несколько раз он упоминается в Писании как вестник Бога. Вдохновлял самого Моисея в написании Книги Бытия.
Традиции и обычаи
На Руси крестьяне в этот день, как правило, говорили: "Гавриил на поле хлебное ступил. Золотом отливает, добрая сила со святого неба слетает".
Молились Богородице. прося послать больше сил на уборку урожая. Весь день посвящали труду, особенно физическому – чтобы укрепить свое здоровье и обеспечить себе удачу в делах.
Что нельзя делать в день Гавриила
Нельзя выбрасывать хлеб – иначе можно весь год просидеть в голоде. Нельзя, как считалось на Руси, в этот день проводить водные процедуры – говорили, что так можно смыть все накопленные деньги.
Приметы на 26 июля
Жадность и скупость – к неудаче;
Выбросить хлеб – к несчастью;
Малина поспела – рожь скоро поспеет.
Отношения Хельсинки и Москвы ухудшаются
Накалять ситуацию до предела и обвинять в этом объект своих нападок - как минимум странно