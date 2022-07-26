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Православные верующие отмечают 27 июля день поминовения преподобного Стефана Махрищского, которого прозвали на Руси Чудотворцем за совершение благих деяний.
Стефан Махрищский был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского, сам родом из Киева. Принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и проводил годы в строжайшем воздержании, постоянной молитве и полном послушании старцам.
Отличался чудотворец особым отношением ко всякому живому, стремился помочь каждому, чем мог, и постоянно желал изменить мир к лучшему.
Традиции и обычаи
Так как наиболее известные чудеса святого – исцеление от паралича, эпилепсии и немоты, в этот день православные верующие молились небесам об избавлении именно от этих заболеваний в первую очередь. Однако просить Стефана могли все, кому нездоровилось.
А еще занимались благотворительностью и проводили день на природе, чтобы стать здоровее.
Что нельзя делать в день Стефана Чудотворца
Грешна лень – нужно непременно занять себя полезными и важными делами и направить все дела на благо для окружающих. Ослушавшиеся рисковали навлечь на себя неудачу.
Приметы на 27 июля
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