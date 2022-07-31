В эту пору уже судили о приближающейся осени

Православная церковь отмечает 1 августа день преподобной Макрины, которая родилась в 324 году в христианской семье. С малых лет она приучалась к церковным службам и вела домашнее хозяйство, а во взрослые годы она отказалась от мирской жизни и отпустила всех невольников на свободу, раздав имущество. Затем отправилась в монастырь, приняв постриг.

Традиции и обычаи

Предки верили, что на Макрины начинались грозы и дожди. им сам август показывал, какой окажется осень. В сырость же считалось, что весь осенний сезон будут только дожди. А еще считалось, что на Макрину оводы кусают в последний раз.

Что нельзя делать в Макринин день

Лучше отказаться от яблок – чтобы не навлечь на себя неприятности в быту. А еще люди не пускали в дом оводов, бытовало поверье, что это к покойникам. Под запретом употребление алкоголя, который может превратить человека в слабое существо, страдающее от вредных привычек.

Приметы на 1 августа