Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день

Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
В этот праздник христиане не могут купаться

2 августа православная церковь отмечает Ильин день, посвященный пророку Илье – он в народе считается покровителем для всех честных и добрых людей. С приходом христианства считается, что Илья наказывает провинившихся плохим урожаем, ненастной погодой и нашествием насекомых.

Традиции и обычаи

По ходившему тогда поверью, в эту пору начинался переход к осени. День считался противодействием зимы и лета. В храмах проводили богослужение в честь пророка: читали литургию и устраивали крестный ход.

В домах же устраивали пышные обеды и звали гостей – день был нерабочим.

Что нельзя делать в Ильин день

Главный запрет касается купания – оно запрещено. На Руси считали, что в эту пору вся нечисть прячется в воде от Ильи, поэтому нельзя даже ногой ступать в пруды, озера и реки. Даже в поздний час нельзя находиться рядом с водой в одиночестве – считалось, что можно легко утонуть или подхватить тяжелейшую болезнь.

Приметы на 2 августа

  • Обильный дождь – к пожарам на следующий год;
  • Сильные головные боли – к раскатам грома;
  • Глухой гром – к дождю.
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