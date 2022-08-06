Приметы на 6 августа: что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Приметы на 6 августа: что нельзя делать в день Бориса и Глеба
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Крестьяне старались не выезжать в поля и луга

Православная церковь отмечает 6 августа день Бориса и Глеба – они были наследниками великого князя Владимира Святославича. Убил их единокровный брат Святополк, пытавшийся одержать победу в борьбе за власть после смерти Святослава. А церковное предание гласит, будто дьявол толкнул князя на такое преступление.

Традиции и обычаи

Не зря говорили предки в этот день: "Борис и Глеб – поспевает хлеб". К святым обращались в молитвах, чтобы те помогли с предстоящей уборкой урожая. Собирали и ягоды черемухи, из которых варили варенье, компоты.

А еще мужчины в этот день готовили березовые веники для бани – выбирали те, у которых были ниспадающие ветви.

Что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Крестьяне старались не выезжать на поля и луга, чтобы там не случился пожар. Ходило поверье, что 6 августа принесет грозы, дожди и молнии, которые могут поджечь стог сена.

Приметы на 6 августа

  • Дождь с утра льет – к погожему и ясному дню.
  • Мухи с утра жужжат – к солнцу. Если же мух не слышно, то будет дождь.
  • Ветер с юга дует – к ненастью.
новости партнеров

Эрдоган сделал важное объявление о будущем отношений с Россией

Лидер заявил, что за его встречей с Путиным следит весь мир

Огневой вал в Донбассе добрался до Зеленского

Командование просит Киев срочно отменить контрнаступление на Херсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей