Обижать лошадей в этот день было недопустимо

В воскресенье, 7 августа, православные отмечают Успение праведной Анны, а в народе день назвали праздник Анны Летней. Считается, что этот день является особенным для лошадей, поэтому к ним было принято относиться по-особенному.

Что можно делать 7 августа

Нужно было отвести лошадь на водопой, кормить вкусно, поить и расчесывать.

Обычно к этому времени на полях поспевал молодой картофель, поэтому было принято готовить из него различиные блюда.

День считался благоприятным, чтобы заключить брачный союз.

Считалось также, что 7 августа нужно отправиться в лес за грибами, чтобы собрать солидный урожай.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещалось в этот день чинить обувь, поскольку там можно было ее испортить.

Нельзя было вредить лошадать или пугать их, ругать.

На ярмарках не торговались, а продавцы не завышали цену, чтобы не накликать на себя падение продаж.

Мясные блюда старались не есть, иначе в последующие девять дней будут проблемы со здоровьем.

Приметы на 7 августа