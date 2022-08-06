Приметы на 7 августа: что нельзя делать в День святой Анны

Приметы на 7 августа: что нельзя делать в День святой Анны
Фото: unsplash.com
Обижать лошадей в этот день было недопустимо

В воскресенье, 7 августа, православные отмечают Успение праведной Анны, а в народе день назвали праздник Анны Летней. Считается, что этот день является особенным для лошадей, поэтому к ним было принято относиться по-особенному. 

Что можно делать 7 августа

  • Нужно было отвести лошадь на водопой, кормить вкусно, поить и расчесывать.
  • Обычно к этому времени на полях поспевал молодой картофель, поэтому было принято готовить из него различиные блюда.
  • День считался благоприятным, чтобы заключить брачный союз. 
  • Считалось также, что 7 августа нужно отправиться в лес за грибами, чтобы собрать солидный урожай. 

Что нельзя делать 7 августа

  • Запрещалось в этот день чинить обувь, поскольку там можно было ее испортить.
  • Нельзя было вредить лошадать или пугать их, ругать. 
  • На ярмарках не торговались, а продавцы не завышали цену, чтобы не накликать на себя падение продаж.
  • Мясные блюда старались не есть, иначе в последующие девять дней будут проблемы со здоровьем.

Приметы на 7 августа

  • Если утро выдалось холодным, то зимой будут заморозки.
  • По погоде до обеда судили о будущей зиме – она окажется такой же. 
  • Если чайки стали громко кричать на берегу, то жди дождей. 
  • Появился иней на окнах – зима окажется ранней. 
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