Приметы на 8 августа: что нельзя делать в Ермолаев день

Приметы на 8 августа: что нельзя делать в Ермолаев день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Крестьяне в этот день занимались сбором лекарственных трав

Православная церковь отмечает 8 августа день раннехристанского мученика Ермолая Никомедийского, который пострадал во времена гонений на христиан в Никомедии. Случилось это еще в конце III века.

Соратники Николая были вынуждены скрываться, однако, невзирая ни на что, продолжали исповедовать веру.

Традиции и обычаи

Согласно житию, именно Ермолай научил лечить людей Пантелеимона, который стал великомучеником и целителем. потому в этот день крестьяне занимались сбором лекарственных препаратов и растений. Но делать это было необходимо было лишь днем, после утренней росы, потому что она напитывалась лечебной мощью.

А еще в этот день поспевали яблоки, которые, однако, рекомендовалось не есть до самого Спаса.

Что нельзя делать в день Ермолая

На Ермолая женщинам запрещалось выполнять любую другую работу. Исключение составлял только огород с домашним хозяйством.

Нельзя никому отдавать свои рабочие инструменты – в особенности плоскогубцы. Иначе можно было лишиться счастья и здоровья. Запрещено ругаться – на Руси считалось, что это приводит к неудачам в семье.

Приметы 8 августа

  • Мухи назойливы – к дождю;
  • Прыгают лягушки – к осадкам;
  • Кошка рядом легла – к богатству и удаче.
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