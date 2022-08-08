Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеимона

Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеимона
Фото: Clint McKoy/unsplash.com
Было принято готовить различные блюда из капусты

Во вторник, 9 августа, православные чтут память Пантелеимона, который был признан святым – он был язычником, но уверовал после того, как с помощью молитвы смог воскресить ребенка. Он считается покровителем целителей и воинов. 

Что можно делать 9 августа

  • Считалось, что в этот день нужно собирать лечебные травы, поскольку они наделяются особой силой. 
  • Обязательно готовили блюда из оставшихся запасов капусты и первого качана в этом году. 

Что нельзя делать 9 августа

  • Любая черная магия в этот день была под запретом, иначе человек накликает на себя беду. 
  • Было недопустимо обижать военных и врачей, поскольку Пантелеимон мог наслать на обидчика недуги. 
  • Возить сено нельзя, чтобы не лишиться всего урожая. 
  • Равнодушие 9 августа считалось страшным грехом, поэтому проходить мимо бед другого человека было нельзя. 
  • Считать мелочь не допускалось, чтобы не накликать на себя проблемы с финансами. Также в этот день не забирали обратно долги. 

Приметы на 9 августа

  • Если кочаны капусты завились, то жди холодной осени. 
  • Муравьи начали загораживать вход в муравейник – скоро пойдет дождь.
  • Крикливые утки сулят ненастье. 
  • Полевые работы в день Пантелеймона приведут к пожару. 
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