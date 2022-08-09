Приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Семи апостолов

Приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Семи апостолов
Фото: imagebroker/Stefan Auth/www.globallookpress.com
Было принято съесть грушевый плод на удачу

Православная церковь в среду 10 августа чтит память семи апостолов, которых избрали ученики Иисуса Христа. Также день принято называть в честь двух из них – Парамена и Прохора. 

Что можно делать 10 августа

  • Обязательно нужно было помолиться апостолам, а также славить кузнецов – полагали, что они обладают способностью бороться со злыми духами. 
  • День считался благоприятным для работ в поле и на огороде, поэтому крестьяне традиционно занимались садовыми делами. 
  • Согласно поверью, нужно было съесть грушу, чтобы привлечь к себе удачу. Также обязательно готовили блюда из картошки. 
  • Пожилые люди обязательно отправлялись в лес за грибами.

Что нельзя делать 10 августа

  • Запрещалось избавляться от собственных вещей – это касалось продаж, дарения и подобного.
  • Крестьяне старались и не покупать ничего в этот день, поскольку такая вещь на благо долго не прослужит. 
  • Недопустимо было употреблять яблоки 10 августа, а также любые виды каш. 
  • Браки в этот день старались не заключать.

Приметы на 10 августа

  • Будет в течение дня хорошая погода, если туман утром стал стелиться по воде.
  • Пошел дождь, но ветра нет – ненастье окажется долгим.
  • Если облака летят высоко – погода окажется ясной и сухой.
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