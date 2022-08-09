Было принято съесть грушевый плод на удачу

Православная церковь в среду 10 августа чтит память семи апостолов, которых избрали ученики Иисуса Христа. Также день принято называть в честь двух из них – Парамена и Прохора.

Что можно делать 10 августа

Обязательно нужно было помолиться апостолам, а также славить кузнецов – полагали, что они обладают способностью бороться со злыми духами.

День считался благоприятным для работ в поле и на огороде, поэтому крестьяне традиционно занимались садовыми делами.

Согласно поверью, нужно было съесть грушу, чтобы привлечь к себе удачу. Также обязательно готовили блюда из картошки.

Пожилые люди обязательно отправлялись в лес за грибами.

Что нельзя делать 10 августа

Запрещалось избавляться от собственных вещей – это касалось продаж, дарения и подобного.

Крестьяне старались и не покупать ничего в этот день, поскольку такая вещь на благо долго не прослужит.

Недопустимо было употреблять яблоки 10 августа, а также любые виды каш.

Браки в этот день старались не заключать.

Приметы на 10 августа