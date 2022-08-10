Девушки старались не умываться пресной водой

В народе в четверг, 11 августа, принято отмечать праздник Калинники, который прозвали в честь святого мученика Калинника Киликийского. Он многих язычников привел к христианской вере, а умер в качестве жертвы, принесенной идолам. Считалось, что в этот день могут начаться первые похолодания.

Что можно делать 11 августа

К этому периоду обычно созревает калина, поэтому было принято готовить из ягод различные блюда, а молодые девушки для обретения красоты умывались утром калиновым соком.

Также было принято ходить по грибы в лес, читать там заговоры от разбойников.

День старались посвящать благим делам и помощи ближним.

Что нельзя делать 11 августа

Считалось, что до обеда предпринимать какие-то финансовые сделки не стоит. Это может привести к проблемам в будущем.

Запрещалось приближаться к дереву калины, если у человека плохое настроение и он желает кому-то бед. Полагали, что растение символизирует собой добро, поэтому за плохие помыслы в будущем накажут.

Одинокие девушки не умывались простой водой, чтобы в будущем выйти замуж.

Ветки калины старались не ломать. Особенно запрет касался лиц женского пола.

Приметы на 11 августа