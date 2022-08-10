Приметы на 11 августа: что нельзя делать в день Калинника
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Девушки старались не умываться пресной водой
В народе в четверг, 11 августа, принято отмечать праздник Калинники, который прозвали в честь святого мученика Калинника Киликийского. Он многих язычников привел к христианской вере, а умер в качестве жертвы, принесенной идолам. Считалось, что в этот день могут начаться первые похолодания.
Что можно делать 11 августа
К этому периоду обычно созревает калина, поэтому было принято готовить из ягод различные блюда, а молодые девушки для обретения красоты умывались утром калиновым соком.
Также было принято ходить по грибы в лес, читать там заговоры от разбойников.
День старались посвящать благим делам и помощи ближним.
Что нельзя делать 11 августа
Считалось, что до обеда предпринимать какие-то финансовые сделки не стоит. Это может привести к проблемам в будущем.
Запрещалось приближаться к дереву калины, если у человека плохое настроение и он желает кому-то бед. Полагали, что растение символизирует собой добро, поэтому за плохие помыслы в будущем накажут.
Одинокие девушки не умывались простой водой, чтобы в будущем выйти замуж.
Ветки калины старались не ломать. Особенно запрет касался лиц женского пола.
Приметы на 11 августа
Теплый день сулит хорошую погоду на начало сентября.
Если утром стоит туман, то медовый урожай в этом году будет неважным.
Овес стоит на полях зеленый – жди ненастья осенью.
В лесу уродились грибы и ягоды, значит, зима окажется холодной.