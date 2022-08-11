Православные просят святого о заступничестве и спасении от врагов

Православная церковь отмечает 12 августа день Иоанна Воина – мученика Иоанна, жившего в IV веке. Ему православные молятся, прося о заступничестве от врагов и недругов. Обращаются к святому обиженные и невинно осужденные со скорбящими.

По народному поверью, в этот день у дюдей прибавляется физическая сила – легенды гласят, что она черпается из самой земли, и даже самый бессильный человек в действительности готов показать свои недюжинные богатырские способности в этот день.

Традиции и обычаи

День отлично подходит для планирования новых дел и сложной работы. Сегодня человеку по плечу любая трудность. Потому брались за тяжелые дела.

В старину, к примеру, считалось, что с 12 августа нужно начинать сажать озимую рожь. Охраняли коров, стараясь выдаивать из них все молоко. Коровники же оставляли закрытыми, чтобы туда не попали злые духи, которые могут навлечь болезни на скот.

Что нельзя делать в день Иоанна Воина

Считалось, что в этот день особой силой обладает трава, по которой нужно пройти босиком. Поэтому ходить утром в обуви считалось плохой приметой. Если рассказать плохой сон, приснившийся в ночь на 12 августа, то он непременно сбудется.

Приметы на 12 августа