В этот день поспевали грибы и ягоды

Православная церковь вспоминает 14 августа святого Евдокима Каппадокиянина, посвятившего свою жизнь помощи ближнему и служению Богу. Родился в благочестивой и знатной семье, которая была знакома с самим императором Феофилом.

Евдоким вел праведную жизнь, чтил родителей и нередко вел с ними беседы о христианстве. Дал себе обет безбрачия и никогда не смотрел на женщин. А император, заприметив такого благочестивого человека, решил сделать его главой Харсианской области. Евдоким помогал сиротам и обездоленным, скончавшись в 33 года.

Традиции и обычаи

В день Евдокима наступал канун Успенского поста, когда можно употреблять скоромную пищу. Поспевали фрукты, ягоды, овощи с грибами и зерновыми.

В Евдокимово заговенье, как в народе проозвали день, молодежь веселилась после сельскохозяйственных работ. Пели и водили хороводы, хотя вечером и чинили инвентарь, чистили плуг и убирали все в сарай.

Что нельзя делать в Евдокимов день

Нельзя предаваться лени и отказываться от активной деятельности. А еще действовал запрет на жирную пищу – чтобы не сглазить удачу и уберечь себя от проблем в личной жизни.

Приметы на 13 августа