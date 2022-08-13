Приметы на 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас

Приметы на 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас
Фото: www.unsplash.com
В эту дату отмечают древнейший праздник

Каждый год 14 августа россияне празднуют Медовый Спас. С этим днем связано множество поверий и примет. Как понятно из названия праздника, особое внимание в эту дату уделяли такому популярному лакомству, как мед. На Руси считали, что собранный 14 августа мед обладает целебными свойствами и способен помочь в борьбе с любой хворью.

Что нельзя делать 14 августа

В эту дату стоит отказаться от генеральной уборки. День нужно провести в приподнятом, праздничном настроении. Вечером обязательно попить чаю с медом, а лучше пригласить на свежий мед гостей.

А еще наши предки верили, что после Медового Спаса нельзя купаться. Считалось, что купание в запрещенное время может привести к страшному заболеванию. Верили, что после 14 августа активизируется нечистая сила, которая может утянуть пловца на дно.

Также под запретом черные мысли. Плохой посыл в сторону другого человека обязательно вернется бумерангом и со всей силы ударит по источнику. Ссоры и конфликты могут привести к разрыву отношений даже с самыми близкими людьми.

Приметы на 14 августа

Зарядивший ливень обещает год, защищенный от лесных пожаров.

Теплая погода на 14 августа говорит о том, что будущий год будет знойным.

Резкое похолодание обещает ранний приход осени и холодную зиму.

Если к Медовому Спасу отцвели розы, значит, лето можно считать завершившимся.

новости партнеров

Точка невозврата: МИД сделал жесткое заявление в адрес США

Всего один шаг отделяет Вашингтон от "красной линии" с Москвой

По Зеленскому уже плачет трибунал - Медведев

Будущее главы Незалежной незавидно, считает политик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей