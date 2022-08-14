Приметы на 15 августа: что нельзя делать на Степана Сеновала

Приметы на 15 августа: что нельзя делать на Степана Сеновала
Фото: www.unsplash.com
В эту дату православные отдают дань памяти святому Стефану

15 августа православная церковь отмечает важный праздник – день памяти святого Стефана, выдающегося религиозного деятеля, который был замучен за свою преданность христианскому учению. Наши предки прозвали Стефана Степаном, а вторая часть названия праздника "Сеновал" связана с тем, что к этой дате завершали сенокосные работы.

Что нельзя делать 15 августа

В эту дату необходимо вести себя максимально скромно. Даже если на Степана Сеновала выпал важный праздник, его следует отметить в спокойной обстановке. Бурное веселье может привести к тому, что весь год не заладится.

Также под запретом обильное возлияние и переедание. На Степана во всех вопросах следует соблюдать меру.

С вниманием нужно относиться к развлекательному контенту. Стоит воздержаться от просмотра излишне эмоциональных фильмов и чтения ужастиков. Считается, что в эту дату человек особенно восприимчив и под впечатлением может направить свою судьбу не в то русло.

Приметы на 15 августа

Погода на Степана покажет, каким будет сентябрь.

Зарядил ливень – урожай картошки будет отличным.

Утренняя погода задержится еще на шесть недель.

Беспокойство домашних животных говорит о том, что скоро начнутся проливные дожди.

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