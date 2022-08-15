Приметы на 16 августа: что нельзя делать в день Антона Вихровея

Приметы на 16 августа: что нельзя делать в день Антона Вихровея
Фото: seth schwiet/unsplash.com
Обязательно готовили малиновое варенье из свежего урожая ягод

Православные чтут во вторник, 16 августа, память о чудотворце Антонии Римлянине. В народе день часто называют Антоном Вихровеем или Антонием Малинником. Считалось, что это время крайне благоприятно для долгой поездки. 

Что нужно делать 16 августа

  • Было принято выходить на дорогу и караулить вихри. Полагали, что в них прачется нечистая сила, и если заметил ветряной порыв, нужно метнуть нож.
  • Обязательно ходили в лес за ягодным и ореховым ароматами. Считалось, что нужно делать зимние заготовки малины.
  • По примете, если человек в этот день поработает на огороде, то его ждет хороший урожай в будущем году. 

Что нельзя делать 16 августа

  • Запрещалось заниматься уборкой дома. Иначе из кошелька все деньги выметет.
  • Нельзя было лениться и бездельничать. 
  • Было недопустимо выбрасывать мусор из дома, чтобы не лишиться удачи.
  • Конфликты, особенно с родными, были под запертом.

Приметы на 16 августа

  • Если в этот день дует сильный ветер, то зима будет суровой. Если он теплый – зима окажется мягкой.
  • По этому дню судили о будущей погоде в октябре.
  • Лошадь нюхает воздух – будет дождь. 
  • Домашняя птица линяет – жди похолодания. 
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