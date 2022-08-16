Приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки

Приметы на 17 августа: что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Женщины в этот день собирали в лесу ягоды и грибы

Православная церковь отмечает 17 августа день Авдотьи Малиновки, которая в юности оказалась в плену у персов и поплатилась за то, что помогала пленницам принять христианство. Авдотью долго мучали, заставляя отречься от религии, а за отказ приговорили к казни.

Традиции и обычаи

В этот день поспевала малина, за что праздник прозвали днем Авдотьи Малиновки. В эту пору крестьяне уже занимались сбором малины и огурцов, а также заготавливали сено, чтобы его не попортили дожди с сыростью.

Отправлялись на сборы малины – или своей, или за дикой. Из малины готовили блюда, а также заготовки. Собирали огуречную ботву, которую закладывали в компостную яму. Занимались сбором лука, чеснока и зверобоя.

Что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки

В Малиновку нельзя плохо обращаться с водой и мусорить в реках и прудах – чтобы не разгневать Водяного. А женщинам нельзя работать в поле. Прекрасный пол ходит в лес за сбором ягод и грибов, работал в саду или занимался домашними хлопотами.

Приметы на 17 августа

  • Какая погода стоит, такой будет и ноябрь;
  • Скот к ветру спиной поворачивается – к ненастью;
  • Животные к воздуху принюхиваются – к дождю.
новости партнеров

Сознательная провокация: Британия обратилась с наглым требованием к Москве

Лондон беспардонно попросил подсобить шпиону

Позавидовавший Путину Джонсон показал "грудные мышцы" на пляже в Греции

Политику пока не удалось избавиться от лишних килограммов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей