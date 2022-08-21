Психиатр связал увлечение гороскопами с неуверенностью в себе

Психиатр связал увлечение гороскопами с неуверенностью в себе
Фото: Sigmund/unsplash.com
Специалист полагает, что каждый волен сам выбирать, во что верить

Человеку легче живется, если он возлагает ответственность за происходящие с ним события на уже подготовленную свыше схему, считает психиатр Александр Федорович. В беседе с "Говорит Москва" он выразил мнение, что именно поэтому люди часто прислушиваются к гороскопам.

В определенной степени это связано с неуверенностью человека в себе. Тогда источник уверенности приходится черпать извне – им и становится астрологический прогноз. 

"Это такой специфический вектор, определяющий настроение человека, и, как правило, гороскопы даже если пишут о чем-то негативном, то идея предупреждения позволяет человеку чувствовать себе увереннее", – рассказал специалист.

Благодаря четкой и понятной схеме человеку становится проще жить. Уровень образования на увлечение гороскопами, уверяет Федорович, никак не влияет.

По словам психиатра, люди имеют право верить в то, что посчитают нужным или важным. Но он полагает, что различные астрологические прогнозы и приметы действуют на тех, кто знает об их содержании. К примеру, если перед осведомленным человеком пробежит черная кошка, он весь день будет ждать подвоха, а неосведомленный об этом даже не задумается. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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