Приметы на 22 августа: что нельзя делать в день Матвея

Приметы на 22 августа: что нельзя делать в день Матвея
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
У крестьян было принято оберегать скот от змей

Православная церковь отмечает 22 августа день Матвея – апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа, которого избрали на место Иуды Искариота. Матвей до конца жизни вел праведный образ жизни, изучая с раннего возраста Слово Божье со Священным Писанием.

Матвей совершал множество чудес, включая исцеление от недугов и изгнание бесов.

Традиции и обычаи

На Руси же день апостола Матфия прозвали Матвеевым днем. По поверьям, 22 августа змеи присасываются к коровьему вымени, выпивая молоко – а затем и всю кровь. Потому скот было принято оберегать и держать в этот день в сарае – на выпас их никто не выгонял. Хозяйки же верили, что коров нужно доить исключительно в одиночестве – чтобы избежать дурного.

Что нельзя делать в день Матвея

Считалось, что без лишней необходимости нельзя ходить в лес. Бытовало поверье, что и отвары нельзя пить – мол, в этот день всякая трава – даже целебная – окажется ядовитой.

Приметы на 22 августа

  • Сильный ветер с утра – к морозной зиме;
  • Теплая и спокойная погода – к долгой осени;
  • Пошел дождь – жары ждать только в следующем году.
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