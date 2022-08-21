У крестьян было принято оберегать скот от змей

Православная церковь отмечает 22 августа день Матвея – апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа, которого избрали на место Иуды Искариота. Матвей до конца жизни вел праведный образ жизни, изучая с раннего возраста Слово Божье со Священным Писанием.

Матвей совершал множество чудес, включая исцеление от недугов и изгнание бесов.

Традиции и обычаи

На Руси же день апостола Матфия прозвали Матвеевым днем. По поверьям, 22 августа змеи присасываются к коровьему вымени, выпивая молоко – а затем и всю кровь. Потому скот было принято оберегать и держать в этот день в сарае – на выпас их никто не выгонял. Хозяйки же верили, что коров нужно доить исключительно в одиночестве – чтобы избежать дурного.

Что нельзя делать в день Матвея

Считалось, что без лишней необходимости нельзя ходить в лес. Бытовало поверье, что и отвары нельзя пить – мол, в этот день всякая трава – даже целебная – окажется ядовитой.

Приметы на 22 августа