В эту дату Домовой приступает к своим непосредственным обязанностям

25 августа православные жители нашей страны отдают дань памяти выдающимся религиозным деятелям Фотию и Аниките. Святые стали одними из многочисленных жертв гонений на проповедников учения Христа. На Руси эту дату также называли Фотя Поветенный. Повети – старое название сараев и кладовок, в которых было принято прибираться в конце лета.



Что нельзя делать 25 августа

В вечернее время стоит отказаться от уборки в доме. На Руси верили, что с наступлением сумерек Домовой начинает заниматься своими делами. Смотритель дома приступает к необходимой подготовке к зимнему периоду, если ему помешать, то в доме может сломаться что-нибудь ценное.

Романтические поступки тоже лучше отложить на более благоприятное время. Сыгранная в эту дату свадьба может привести к несчастливой семейной жизни.

Отправляться ко сну стоит в спокойном состоянии. Хихиканье и болтовня в постели может привести к бессоннице.

На Фотю не стоит баловать детей. На Руси верили, что в эту дату им можно привить склонность к воровству.

Приметы на 25 августа