Приметы на 29 августа: что нельзя делать в Хлебный спас

Приметы на 29 августа: что нельзя делать в Хлебный спас
Фото: unsplash.com
Категорически запрещалось наступать на хлебные крошки

В народе в понедельник принято отмечать Третий Спас – он также носит названия Хлебного или Орехового спаса. Считается, что к этому моменту уже созревает на полях хлебный урожай, жатва подходит к концу, начинается посев озимых. В православии 29 августа празднуют день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. 

Что можно делать 29 августа

  • Было принято очищать целебные источники от загрязнения, освещать колодцы. 
  • Обязательно заготавливали на зиму орехи.
  • Нужно было испечь хлеб из нового урожая, а из орехов изготовить целебные настойки.
  • Во время ярмарок традиционно торговали холстами и полотнами. 

Что нельзя делать 29 августа

  • В этот день запрещали использовать чужое полотенце.
  • Считали, что ходить в лес без специального оберега не стоит. Иначе можешь заблудиться.
  • Было не допустимо отказываться от работы – верили, что тогда больше способа заработать не представится. 
  • Великим грехом считали, если в этот день человек наступит на хлебные крошки. 

Приметы на 29 августа

  • Если орехи в этом году уродились, то в следующем уродится зерно.
  • Хорошая погода в этот день сулит коротку зиму и раннюю весну. 
  • Ночью звезды светят бледно – день будет ясным и сухим. 
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