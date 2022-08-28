Категорически запрещалось наступать на хлебные крошки

В народе в понедельник принято отмечать Третий Спас – он также носит названия Хлебного или Орехового спаса. Считается, что к этому моменту уже созревает на полях хлебный урожай, жатва подходит к концу, начинается посев озимых. В православии 29 августа празднуют день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

Что можно делать 29 августа

Было принято очищать целебные источники от загрязнения, освещать колодцы.

Обязательно заготавливали на зиму орехи.

Нужно было испечь хлеб из нового урожая, а из орехов изготовить целебные настойки.

Во время ярмарок традиционно торговали холстами и полотнами.

Что нельзя делать 29 августа

В этот день запрещали использовать чужое полотенце.

Считали, что ходить в лес без специального оберега не стоит. Иначе можешь заблудиться.

Было не допустимо отказываться от работы – верили, что тогда больше способа заработать не представится.

Великим грехом считали, если в этот день человек наступит на хлебные крошки.

Приметы на 29 августа