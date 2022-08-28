Приметы на 29 августа: что нельзя делать в Хлебный спас
прочитано 158 раз
Категорически запрещалось наступать на хлебные крошки
В народе в понедельник принято отмечать Третий Спас – он также носит названия Хлебного или Орехового спаса. Считается, что к этому моменту уже созревает на полях хлебный урожай, жатва подходит к концу, начинается посев озимых. В православии 29 августа празднуют день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.
Что можно делать 29 августа
Было принято очищать целебные источники от загрязнения, освещать колодцы.
Обязательно заготавливали на зиму орехи.
Нужно было испечь хлеб из нового урожая, а из орехов изготовить целебные настойки.
Во время ярмарок традиционно торговали холстами и полотнами.
Что нельзя делать 29 августа
В этот день запрещали использовать чужое полотенце.
Считали, что ходить в лес без специального оберега не стоит. Иначе можешь заблудиться.
Было не допустимо отказываться от работы – верили, что тогда больше способа заработать не представится.
Великим грехом считали, если в этот день человек наступит на хлебные крошки.
Приметы на 29 августа
Если орехи в этом году уродились, то в следующем уродится зерно.
Хорошая погода в этот день сулит коротку зиму и раннюю весну.
Ночью звезды светят бледно – день будет ясным и сухим.