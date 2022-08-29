Считалось, что день благоприятен для заготовок на зиму

Православные 30 августа почитают память святого мученика Мирона, который жил в III веке – он погиб, защищая паству от гонений со стороны язычников. В народе считают, что в этот день начинают опадать листья с деревьев, а еще его называли Вдовьи помочи.

Что можно делать 30 августа

Было принято устраивать "похороны мух" – мертвых насекомых закапывали в землю и сопровождали процесс песнями и плясками.

Старые вещи сжигали, чтобы избавиться от печали и невзгод.

В месте, где находится скот, обязательно вешали лапти, чтобы отогнать сглаз.

Нужно было делать домашние заготовки – полагали, что они обязательно получатся вкусными.

Также оказывали помощь вдовам и сиротам. Люди делали дела по хозяйству или помогали в работе.

Что нельзя делать 30 августа

Запрещалось стоять против ветра, если у человека плохое настроение – иначе оно останется надолго.

На перекрестках категорически запрещали поднимать предметы.

Старались не смотреть в зеркало долго чтобы не потерять красоту.

Было недопустимо ходить на кладбище, чтобы не попасть в немилось к мертвецам.

Приметы на 30 августа