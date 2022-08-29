Приметы на 30 августа: что нельзя делать во Вдовьи помочи
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Считалось, что день благоприятен для заготовок на зиму
Православные 30 августа почитают память святого мученика Мирона, который жил в III веке – он погиб, защищая паству от гонений со стороны язычников. В народе считают, что в этот день начинают опадать листья с деревьев, а еще его называли Вдовьи помочи.
Что можно делать 30 августа
Было принято устраивать "похороны мух" – мертвых насекомых закапывали в землю и сопровождали процесс песнями и плясками.
Старые вещи сжигали, чтобы избавиться от печали и невзгод.
В месте, где находится скот, обязательно вешали лапти, чтобы отогнать сглаз.
Нужно было делать домашние заготовки – полагали, что они обязательно получатся вкусными.
Также оказывали помощь вдовам и сиротам. Люди делали дела по хозяйству или помогали в работе.
Что нельзя делать 30 августа
Запрещалось стоять против ветра, если у человека плохое настроение – иначе оно останется надолго.
На перекрестках категорически запрещали поднимать предметы.
Старались не смотреть в зеркало долго чтобы не потерять красоту.
Было недопустимо ходить на кладбище, чтобы не попасть в немилось к мертвецам.
Приметы на 30 августа
Если утром туман – погода в течение дня окажется хорошей.
На восходе солнце окрасилось в красны – значит, будет ветер.
Журравли отправились на зимовку в южные регионы – жди в ближайшие дни непогоды.
Хорошая погода в этот день сулит ранний приход весны.