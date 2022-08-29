Приметы на 30 августа: что нельзя делать во Вдовьи помочи

Приметы на 30 августа: что нельзя делать во Вдовьи помочи
Фото: unsplash.com
Считалось, что день благоприятен для заготовок на зиму

Православные 30 августа почитают память святого мученика Мирона, который жил в III веке – он погиб, защищая паству от гонений со стороны язычников. В народе считают, что в этот день начинают опадать листья с деревьев, а еще его называли Вдовьи помочи.

Что можно делать 30 августа

  • Было принято устраивать "похороны мух" – мертвых насекомых закапывали в землю и сопровождали процесс песнями и плясками.
  • Старые вещи сжигали, чтобы избавиться от печали и невзгод. 
  • В месте, где находится скот, обязательно вешали лапти, чтобы отогнать сглаз. 
  • Нужно было делать домашние заготовки – полагали, что они обязательно получатся вкусными. 
  • Также оказывали помощь вдовам и сиротам. Люди делали дела по хозяйству или помогали в работе.

Что нельзя делать 30 августа

  • Запрещалось стоять против ветра, если у человека плохое настроение – иначе оно останется надолго.
  • На перекрестках категорически запрещали поднимать предметы. 
  • Старались не смотреть в зеркало долго чтобы не потерять красоту. 
  • Было недопустимо ходить на кладбище, чтобы не попасть в немилось к мертвецам. 

Приметы на 30 августа

  • Если утром туман – погода в течение дня окажется хорошей. 
  • На восходе солнце окрасилось в красны – значит, будет ветер. 
  • Журравли отправились на зимовку в южные регионы – жди в ближайшие дни непогоды. 
  • Хорошая погода в этот день сулит ранний приход весны. 
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