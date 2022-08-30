Православные чтут память погибшего за веру мученика

31 августа является важным праздником для православных христиан. В этот день они отдают дань памяти выдающемуся религиозному деятелю Емилиану Доростольскому. Как и многие проповедники, святой поплатился за свою истовую веру в учение Иисуса Христа – он был казнен.



Что нельзя делать 31 августа

Наши предки считали, что в эту дату дурной приметой будет устраивать большое пиршество. Кто на Емилиана будет шиковать, весь год проведет в финансовых трудностях.

Также важная примета связана с баней. На Руси считалось, что в этот день активизируется нечистая сила, которая может серьезно навредить человеку. Верили, что ходить в баню в одиночестве очень опасно.

В целом, все серьезные дела лучше отложить на более благоприятное время. 31 августа – плохая дата для решения важных вопросов.

Приметы на 31 августа

Каким будет этот день, таким окажется и октябрь.

Выпавшая на Омельяна жара говорит о том, что декабрь окажется непривычно холодным.

Пожелтевшие на березе листья обещают ранее наступление осеннего периода.