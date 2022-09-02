Приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Фаддея Проповедника

Фото: unsplash.com

прочитано 88 раз

Готовить блюда из яблок в этот день было недопустимо

В православии в субботу, 3 сентября, принято чтить память апостола Фаддея, а также мученицу Вассу вместе с ее детьми, которые приняли христианство и пали от руки мужа святой, язычника. Что можно делать 3 сентября Традиционно в этот день начинали убирать лен. Из собранного урожая изготавливали одежду, заготавливали лекарства.

Также было принято собирать последний яблочный урожай, щавель и заниматься заготовкой капусты на зиму. Что нельзя делать 3 сентября Запрещалось готовить блюда с добавлением яблок, чтобы избежать проблем в личной жизни. Полагали, что фруктовые плоды в этот день нельзя делить – лучше заменить их на груши, если нужно сделать что-то для еды.

Было недопустимо вытирать собранные яблоки – если на них есть роса или другая влага, то они должны высохнуть самостоятельно.

Старались не тратить много денег, чтобы не лишиться заработков.

Ходить в гости в этот день было недопустимо.

Нельзя было смотреть в глаза кореглазым – верили, что они могут ненароком сглазить. Приметы на 3 сентября Если погода безоблачная, то еще четыре недели не будет дождей.

В этом году большой урожай желудей – жди снежное Рождество.

Мыши стали гнездиться на копне сена – осеню будет много осадков.

Куры начали линять – к холодной зиме.