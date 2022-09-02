Приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Фаддея Проповедника

Приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Фаддея Проповедника
Фото: unsplash.com
Готовить блюда из яблок в этот день было недопустимо

В православии в субботу, 3 сентября, принято чтить память апостола Фаддея, а также мученицу Вассу вместе с ее детьми, которые приняли христианство и пали от руки мужа святой, язычника. 

Что можно делать 3 сентября

  • Традиционно в этот день начинали убирать лен. Из собранного урожая изготавливали одежду, заготавливали лекарства. 
  • Также было принято собирать последний яблочный урожай, щавель и заниматься заготовкой капусты на зиму. 

Что нельзя делать 3 сентября

  • Запрещалось готовить блюда с добавлением яблок, чтобы избежать проблем в личной жизни. Полагали, что фруктовые плоды в этот день нельзя делить – лучше заменить их на груши, если нужно сделать что-то для еды. 
  • Было недопустимо вытирать собранные яблоки – если на них есть роса или другая влага, то они должны высохнуть самостоятельно. 
  • Старались не тратить много денег, чтобы не лишиться заработков. 
  • Ходить в гости в этот день было недопустимо. 
  • Нельзя было смотреть в глаза кореглазым – верили, что они могут ненароком сглазить. 

Приметы на 3 сентября

  • Если погода безоблачная, то еще четыре недели не будет дождей. 
  • В этом году большой урожай желудей – жди снежное Рождество. 
  • Мыши стали гнездиться на копне сена – осеню будет много осадков. 
  • Куры начали линять – к холодной зиме. 
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