Народные поверья связаны с баловством лешего

4 сентября в нашей стране отмечают праздник Агафона Огуменника. На Руси верили, что в эту дату резко активизируется леший, который приходит на поле и начинает играть с соломой. Считается, что день лучше посвятить работам на огороде, иначе злой дух может попортить грядки.



Что нельзя делать 4 сентября

Суеверным людям стоит отказаться от дарения подарков. Считается, что презент принесет человеку несчастье. Даже если в этот день проходит крупное торжество, обмен подарками лучше перенести на завтра.

Также не стоит отправляться на прогулку в лес. Деятельность лешего может негативно сказаться на здоровье и эмоциональном состоянии человека, рискнувшего прийти к нему в гости.

А еще на Руси верили, что девушкам опасно выходить на улицу, этот день лучше посвятить домашним делам. Считалось, что прогулка на свежем воздухе может закончиться для незамужней девушки сватовством со стороны нечистой силы.

4 сентября прекрасной половине человечества нельзя кушать до самого заката. Считалось, что вместе с едой у них пропадет вся красота.

Приметы на 4 сентября

Яркое солнце в этот день обещает теплый осенний период.

Обилие грибов в лесу – дурной знак для рыбаков, клева не будет.

Большое количество орехов говорит о том, что зима будет снежной и лютой.

Сделанные на Агафона добрые дела бумерангом вернутся благодетелю.