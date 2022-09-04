Женщины ходили в лес и собирали ягоды

В народе 5 сентября 2022 года отмечают Луппенские заморозки. Также день получил название в честь святого Луппы Солунского или Лупы Брусничника, который творил различные чудеса, чем и разгневал язычников.

Что можно делать 5 сентября

Считали, что к этому дню поспевает брусника, поэтому нужно было собирать ягоды – до этого допускались только женщины. Они потом мочили их, заготавливали назиму, а из кореньев и листьев иготавливали лечебные средства.

День был благоприятным для заключения брачных уз.

Что нельзя делать 5 сентября

Запрещалось есть свежую бруснику. Полагали, что тогда человек столкнеться с проблемами в личной жизни.

Было недопустимо забирать себе найденные деньги – их было принято кидать в проточную воду. Тогда будет успех в финансовых делах.

Старикам, которые ходят одни в лесу, не помогали, поскольку верили, что в его обличии скрывается леший.

Мужчины не стригли усы, а женщины – челки, чтобы не оконфузиться.

Приобретать украшения в этот день было недопустимо.

Приметы на 5 сентября