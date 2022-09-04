Приметы на 5 сентября: что нельзя делать в день Лупы Брусничника
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Женщины ходили в лес и собирали ягоды
В народе 5 сентября 2022 года отмечают Луппенские заморозки. Также день получил название в честь святого Луппы Солунского или Лупы Брусничника, который творил различные чудеса, чем и разгневал язычников.
Что можно делать 5 сентября
Считали, что к этому дню поспевает брусника, поэтому нужно было собирать ягоды – до этого допускались только женщины. Они потом мочили их, заготавливали назиму, а из кореньев и листьев иготавливали лечебные средства.
День был благоприятным для заключения брачных уз.
Что нельзя делать 5 сентября
Запрещалось есть свежую бруснику. Полагали, что тогда человек столкнеться с проблемами в личной жизни.
Было недопустимо забирать себе найденные деньги – их было принято кидать в проточную воду. Тогда будет успех в финансовых делах.
Старикам, которые ходят одни в лесу, не помогали, поскольку верили, что в его обличии скрывается леший.
Мужчины не стригли усы, а женщины – челки, чтобы не оконфузиться.
Приобретать украшения в этот день было недопустимо.
Приметы на 5 сентября
Журавли начали улетать на зимовку – холода придут раньше положенного.
Если в этот день гром, то осень окажется теплой.
Утренний мород сулит раннюю зиму.
Если листья опадают с деревьев лицом вниз, то зима окажется теплой. Если наобород – жди сурового зимнего периода.