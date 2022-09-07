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8 сентября – большой праздник для православных. В этот день отдают дань памяти выдающимся религиозным деятелям. Муж и жена – Наталья и Адриан Никомидийские расстались со своими жизнями за истовую веру в учение Христа. А еще на Руси в этот день начинали покос овса. Именно поэтому на обеденном столе должны быть кушанья из этого злака.
Дурной приметой на Наталью Овсяницу считается пребывание в состоянии уныния и жалобы. Наши предки верили, что такое поведение обернется тем, что жалобщик весь год будет страдать.
Под строгим запретом лень. В этот день крестьяне выходили в поля, а оставшиеся дома лежебоки рисковали подхватить тяжелый недуг.
Лучше воздержаться от обильной трапезы. Чревоугодие может привести к серьезным финансовым проблемам в будущем.
Семейные ссоры и конфликты нужно избегать. Небольшие дрязги могут перерасти в настоящую семейную трагедию.
Если с утра на улице холодно и пасмурно, осень будет промозглой.
Обильный урожай рябины предвещает лютую стужу в зимний период.
Утренний туман обещает потепление.
Дятел застучал в лесу – жди проливные ливни.
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