В эту дату церковь вспоминает влюбленных, пострадавших за свою веру

8 сентября – большой праздник для православных. В этот день отдают дань памяти выдающимся религиозным деятелям. Муж и жена – Наталья и Адриан Никомидийские расстались со своими жизнями за истовую веру в учение Христа. А еще на Руси в этот день начинали покос овса. Именно поэтому на обеденном столе должны быть кушанья из этого злака.



Что нельзя делать 8 сентября

Дурной приметой на Наталью Овсяницу считается пребывание в состоянии уныния и жалобы. Наши предки верили, что такое поведение обернется тем, что жалобщик весь год будет страдать.

Под строгим запретом лень. В этот день крестьяне выходили в поля, а оставшиеся дома лежебоки рисковали подхватить тяжелый недуг.

Лучше воздержаться от обильной трапезы. Чревоугодие может привести к серьезным финансовым проблемам в будущем.

Семейные ссоры и конфликты нужно избегать. Небольшие дрязги могут перерасти в настоящую семейную трагедию.

Приметы на 8 сентября

Если с утра на улице холодно и пасмурно, осень будет промозглой.

Обильный урожай рябины предвещает лютую стужу в зимний период.

Утренний туман обещает потепление.

Дятел застучал в лесу – жди проливные ливни.