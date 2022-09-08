Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в Два Пимена
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Рябина в этот праздник считалась священным растением
В народном календаре пятница, 9 сентября, связана с днем памяти Пимена Великого. Святой был известен своими мудрыми изречениями, за которыми к нему съезжались люди со всего мира. Праздник также приурочен к имени мученицы Анфисы Новой – его назвают Анфиса Рябинница или Два Пимена.
Что можно делать 9 сентября
В этот день нужно было взять ветку рябины и повесить к крыше дома. Считали, что тогда в семье будет царить счастье.
Можно было отправиться на рыбалку, поскольку, по преданию, в этот день духи благославляют такую деятельность.
Обязательно устраивали уборку в доме, чтобы избавиться от плохой энергии.
Что нельзя делать 9 сентября
Запрещалось как-то вредить дереву рябины. Иначе человека будут ждать серьезные проблемы во всех сферах жизни в будущем. А перед тем, как сорвать гроздья на оберег – нужно просить прощения.
Было недупустимо давать деньги в долг – в противном случае их назад не получишь.
Ничего на улице поднимать с земли было нельзя – особенно на перекрестках.
Серьезные покупки старались отложить на потом, в этот день их не делали, поскольку верили, что они радости не принесут.
Также не разрешалось стоять на пороге, чтобы не лишиться сил.
Приметы на 9 сентября
Рябина засохла – жди неприятностей.
Если на дереве много рябиновых ягод, то жди благоприятной зимы.
Уродилась рябина – осенью и зимой будут суровые морозы.