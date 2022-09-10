Приметы на 10 сентября: что нельзя делать в день Анны Пророчицы

Приметы на 10 сентября: что нельзя делать в день Анны Пророчицы
Фото: www.unsplash.com
Святая лично встречалась с Иисусом Христом

В субботу православная церковь отмечает важное торжество. В этот день отдают дань памяти святой Анне Пророчице. Именно она встречала Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Молитвы к этой святой позволяют обрести женское счастье.

Что нельзя делать 10 сентября

Наши предки верили, что в этот день Леший барагозит в лесных угодьях. Прогулка на природе может привести к самым плачевным последствиям. Нечистые силы способны завести непрошеного гостя в непроходимое болото или отправить ему навстречу дикое опасное животное.

Также стоит держать личные секреты в тайне. Излишняя болтливость приведет к тому, что ваши планы и мечты никогда не реализуются на практике.

День не подходит для романтических событий. Не стоит играть свадьбу, делать предложение руки и сердца, а также назначать первое свидание. Такие отношения вскоре могут разрушиться.

Нельзя тратить деньги до последней монеты. Такое расточительство приведет к серьезным финансовым проблемам в ближайшем будущем.

Приметы на 10 сентября

  • Небо озарил алый закат – быть плохой погоде.
  • Изобилие грибов в лесу обещает суровый зимний период.
  • Теплая солнечная погода предвещает долгую осень.
  • Богатый урожай рябины говорит о том, что будущее лето окажется дождливым.
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