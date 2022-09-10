Верующие отказывались от праздников и веселья

Православная церковь отмечает библейское событие 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи, одного из наиболее почитаемых святых после Богородицы, который подготовил израильтян к пришествию Креста и крестил Иисуса в реке Иордан.

По приказу Ирода Антипа Крестителя за проповедование схватили и бросили в тюрьму. Святого казнили, тело погребли его ученики.

Традиции и обычаи

Верующие посещают церковь и стоят в службе, занимаются богоугодными делами, помогая как близким, так и незнакомцам в нужде. Полезно заниматься самообразованием, получая новые знания и изучая современные технологии.

Что нельзя делать 11 сентября

Иоанн Креститель принял мученическую смерть – ничего праздновать нельзя. День проводился без веселья, шума и гама. Воздерживались во всем, что касалось еды и развлечений.

Нельзя пользоваться холодным оружием – даже разрезать нодом фрукты и овощи. Так можно было взять на себя грехи убийц Иоанна.

По тем же причинам избегали продуктов красного цвета, который символизирует кровь Крестителя.

Приметы на 11 сентября