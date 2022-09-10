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Православная церковь отмечает библейское событие 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи, одного из наиболее почитаемых святых после Богородицы, который подготовил израильтян к пришествию Креста и крестил Иисуса в реке Иордан.
По приказу Ирода Антипа Крестителя за проповедование схватили и бросили в тюрьму. Святого казнили, тело погребли его ученики.
Традиции и обычаи
Верующие посещают церковь и стоят в службе, занимаются богоугодными делами, помогая как близким, так и незнакомцам в нужде. Полезно заниматься самообразованием, получая новые знания и изучая современные технологии.
Иоанн Креститель принял мученическую смерть – ничего праздновать нельзя. День проводился без веселья, шума и гама. Воздерживались во всем, что касалось еды и развлечений.
Нельзя пользоваться холодным оружием – даже разрезать нодом фрукты и овощи. Так можно было взять на себя грехи убийц Иоанна.
По тем же причинам избегали продуктов красного цвета, который символизирует кровь Крестителя.
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