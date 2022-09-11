Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в Александров день

Приметы на 12 сентября: что нельзя делать в Александров день
Фото: Konstantin Tarusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Обязвтельно в этот праздник проводили пышные застолья

В понедельник, 12 сентября, чтут память Александра Невского, а также святителя Александра Свирского – в их честь день получил название Александров. В народе он считался Сытником, поскольку было принято готовить каши из ячменя.

Что можно делать 12 сентября

  • Обязательно устраивали крупные застолья и угощали гостей кашами и караваем. 
  • Нужно было обязательно провести день в кругу близких людей – говорить по душам и веселиться. 
  • Было принято брать в дом щенка – он вырастет надежным защитником и верным спутником для семейства. 

Что нельзя делать 12 сентября

  • Распускать слухи и сплетничать было под запретом. Также люди старались не болтать попусту. Иначе у человека появяться проблемы со здоровьем, из-за которых ему будет сложно говорить.
  • Ревности в супружеской паре тоже старались не допустить, чтобы не привлечь в семью проблемы. 
  • Считалось, что покупка одежды в этот день удачной не будет – покупка скоро порвется или прослужит совсем недолго. Деньги было принято тратить на что-то более полезное.
  • Запрещалось в этот день стричься. 
  • С первым гостем, который зайдет в дом, не здоровались. Он должен был сам сначала сказать приветственное слово. 
  • Кота брать в дом было нельзя, чтобы не остаться без средств к существованию. 

Приметы на 12 сентября

  • Теплый вечер в этот день сулит удачный урожай в следующем году.
  • Если пчелы запечатывают ульи – зима окажется ранней. 
  • Птицы летают высоко в небе – жди теплой и сухой осени. 


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