По перелетным птицам судили о будущем

Во вторник 13 сентября православные почитают память богослова Киприяна, который конфликтовал с папой Стефаном из-за священных обрядов. Позднее его отправили в ссылку, а затем казнили. В народе праздник получил названия Куприянов день или Журавлиное вече.

Что можно делать 13 сентября

Считалось, что день нужно посвятить сбору корнеплодов – картошки, репы и подобных, а также клюквы.

Обязательно проводили уборку в доме, чтобы очистить пространство от дурных мыслей.

Нужно было мириться с близкими и огорождать от себя людей, которые не вызывают доверия.

Что нельзя делать 13 сентября

Старикам и детям на Куприяна запрещали ходить в лес или на болота. Иначе нечисть могла затянуть их в трясину.

Любые путешествия в этот день были под запретом.

Свадьбы и прочие торжества старались не устраивать, чтобы не разгневать духов.

Работа без энтузиазма была недопустима – все нужно было делать максимально эффективно и качественно.

Брать дары от людей, которых плохо знаешь, запрещалось, чтобы не заполучить их боль и проблемы.

Приметы на 13 сентября