Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
С этого времени на Руси начинался новый цикл года

Православные 14 сентября святого Симеона Столпника, родившегося в Каппадокии в IV веке. Однажды он услышал в церкви песнопения, которыми проникся так, что, не заходя домой, отправился в ближайший монастырь и был принят в число братии. Всю жизнь он провел в молитвах – из 80 лет 47 простоял на столпе.  На этом же месте и построили монастырь.

Традиции и обычаи

Считалось, что 14 сентября осень начинает уже полностью царствовать и дарит людям теплую погоду – бабье лето. Праздник назвали Осенины. Крестьяне проводили сезонные гуляния, водили хороводы и пели песни. 

К концу Семенова дня завершали посев ржи, начинались "бабьи работы" – женщины мяли и трепали волокна конопли, мыли лен, который расстилали по лугам, а вечером пряли.

Что нельзя делать в Семенов день

Нежелательно подметать дома пол – так можно вымести из своего жилища удачу. а еще ни в коем случае не выбрасывали еду. Ее отдавали бездомным или животным, чтобы привлечь в дом ту же удачу.

Приметы на 14 сентября

  • На Семенов день теплая погода стоит – не ждать зимних морозов;
  • Стая гусей показалась в небе – к ранней зиме;
  • Мухи пристают – к плохой погоде.
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