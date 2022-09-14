Приметы на 15 сентября: что нельзя делать в день Мамонтия

Фото: unsplash.com

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Особе отношение в этот день уделяли домашнему скоту

В четверг, 15 сентября, православные почитают память мученика Маманта, его матери Руфины и отца Федота. Святого считали покровителем овец, поэтому день также носил название овчарника. Что можно делать 15 сентября Было принято окуривать загоны и сараи со скотиной вереском, а также утеплять их на зиму.

День считался благоприятным для любовных приключений. Можно было звать вторую половину на свидание, признаваться в чувствах или предлагать руку и сердце. Что нельзя делать 15 сентября Считалось, что начало нового дела в этот день сулит неудачи.

Людям запрещали сетовать на собственную жизнь – нужно было преодолевать все трудности с улыбкой. В противном случае еще долго не получится справиться с проблемами.

Плохое обращение с животными в этот день могло привести к беде, поэтому оно категорически запрещалось.

Крупные покупки старались не делать, чтобы не лишиться денег попросту.

Было недопустимо надевать броскую и слишком яркую одежду, иначе привлечешь к себе внимание злых колдунов.

Девушки могли ходить в лес только в сопровождении компании, в одиночку это делать было нельзя. Приметы на 15 сентября: Солнечный день сулит теплую осень.

Красный закат – к морозам.

Если облака летают низко, то жди непогоды.

Если в этот день безветренно – осень окажется ясной.