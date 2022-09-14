Приметы на 15 сентября: что нельзя делать в день Мамонтия
Особе отношение в этот день уделяли домашнему скоту
В четверг, 15 сентября, православные почитают память мученика Маманта, его матери Руфины и отца Федота. Святого считали покровителем овец, поэтому день также носил название овчарника.
Что можно делать 15 сентября
- Было принято окуривать загоны и сараи со скотиной вереском, а также утеплять их на зиму.
- День считался благоприятным для любовных приключений. Можно было звать вторую половину на свидание, признаваться в чувствах или предлагать руку и сердце.
Что нельзя делать 15 сентября
- Считалось, что начало нового дела в этот день сулит неудачи.
- Людям запрещали сетовать на собственную жизнь – нужно было преодолевать все трудности с улыбкой. В противном случае еще долго не получится справиться с проблемами.
- Плохое обращение с животными в этот день могло привести к беде, поэтому оно категорически запрещалось.
- Крупные покупки старались не делать, чтобы не лишиться денег попросту.
- Было недопустимо надевать броскую и слишком яркую одежду, иначе привлечешь к себе внимание злых колдунов.
- Девушки могли ходить в лес только в сопровождении компании, в одиночку это делать было нельзя.
Приметы на 15 сентября:
- Солнечный день сулит теплую осень.
- Красный закат – к морозам.
- Если облака летают низко, то жди непогоды.
- Если в этот день безветренно – осень окажется ясной.