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18 сентября православная церковь отдает дань памяти таким знаковым религиозным фигурам, как праведница Елисавета и пророк Захарий. Именно они подарили жизнь Иоанну Крестителю. В эту дату святых можно попросить о пополнении в семействе.
В первую очередь, нужно с особым вниманием относиться к словам. Нельзя давать клятвы, которые впоследствии могут быть нарушены. Такой обман приведет к серьезному недугу и большим проблемам в семье.
Наши предки верили, что день Захария и Елисаветы не подходит для генеральной уборки. Стирку и другие хлопоты по дому лучше отложить на более благоприятное время.
Также важным в эту дату является внешний вид. С утра обязательно нужно хорошенько вымыться и надеть чистую одежду. Те, кто будут ходить в грязном и рваном белье, отгонят от себя финансовую удачу на несколько лет.
Если листья на рябине уже стали желтыми, зимний период придет раньше обычного.
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