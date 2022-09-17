Для православных этот день представляет особую ценность

18 сентября православная церковь отдает дань памяти таким знаковым религиозным фигурам, как праведница Елисавета и пророк Захарий. Именно они подарили жизнь Иоанну Крестителю. В эту дату святых можно попросить о пополнении в семействе.



Что нельзя делать 18 сентября

В первую очередь, нужно с особым вниманием относиться к словам. Нельзя давать клятвы, которые впоследствии могут быть нарушены. Такой обман приведет к серьезному недугу и большим проблемам в семье.

Наши предки верили, что день Захария и Елисаветы не подходит для генеральной уборки. Стирку и другие хлопоты по дому лучше отложить на более благоприятное время.

Также важным в эту дату является внешний вид. С утра обязательно нужно хорошенько вымыться и надеть чистую одежду. Те, кто будут ходить в грязном и рваном белье, отгонят от себя финансовую удачу на несколько лет.

Приметы на 18 сентября

Если листья на рябине уже стали желтыми, зимний период придет раньше обычного.

По небу плывут тучи красноватого оттенка – быть затяжному дождю.

Суета домашних животных предвещает резкое ухудшение погоды.

Богатый урожай рябины говорит о том, что осенний период будет холодным и дождливым.