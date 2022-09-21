Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день Осеннего равноденствия

Фото: unsplash.com

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День лучше всего провести на природе в кургу семьи

Православные 22 сентября почитают память родителей Девы Марии. В народе праздник получил названия Осеннее равноденствие или Поднесеньев день. Что можно делать 22 сентября Было принято направлять молитву к солнцу, чтобы небесное светило прогнало тень с порога дома.

Также считалось, что нужно начинать подготовку дров к зиме.

Начинался помол собранного урожая на мельницах.

День нужно было провести ближе к природе, побольше гулять.

Нужно было навестить родственников. Что нельзя делать 22 сентября Начинать новое дело в этот день было недопустимо.

Также люди старались не давать и не получать деньги в долг.

Уборка была под запретом.

Ремонт делать тоже не разрешалось. Приметы на 22 сентября Верили, что много паутины в этот период сулит теплую осень и порозную зиму.

Дрова, заготовленные в этот день, будут еще сильней отоплять дом.

Если выпал снег – жди неурожая в следующем году.

Листья на вишне продолжают висеть – погода в ближайший месяц будет теплой.