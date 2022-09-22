Для наших предков дата была большим праздником

Современный человек воспринимает День осеннего равноденствия как астрономическое явление. Однако в прошлом научные познания были значительно скромнее, но наблюдательность наших предков, разумеется, особо выделила этот день. На Руси в этот период старались начинать новые дела и приступать к реализации планов.



Что нельзя делать 23 сентября

Наши предки верили, что в эту дату особенно активизируется нечистая сила. В зоне риска – молодые девушки. Для того чтобы обезопасить себя от встречи со злым духом, нужно выходить на улицу исключительно с покрытой головой.

Особым почетом пользовалась рябина, если сломать ветку этого дерева, можно накликать на себя большую беду.

Представительницам прекрасного пола нельзя ссориться с мужчинами. В противном случае они будут лить горькие слезы целых три месяца.

А еще под запретом любые финансовые операции. Считалось, что в эту дату к деньгам лучший вовсе не прикасаться.

Приметы на 23 сентября

Богатый урожай рябины говорит о том, что осенний период будет очень дождливым.

Скудный урожай этой ягоды обещает сухую осень.

Начатые в эту дату дела дадут отличный результат.

Беспокойство домашних животных говорит о том, что скоро погода резко ухудшится.