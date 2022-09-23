Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в день Федорины вечерки
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Женщины обязательно готовили блюда из капусты, чтобы брак был крепким
По православным обычаям, в этот день почитают память святой Федоры Александрийской. Женщина поддалась на искушение дьявола, изменив супругу, после чего ради искупления греха ушла в монастырь. В народе день получил название Федорины вечерки.
Что можно делать 24 сентября
К этому дню было принято завершать все огородные работы.
Девушки устраивали "капустные посиделки" – приходили к одной из них в гости, шинковали капусту и готовили из нее различные блюда.
Было принято молиться о крепком браке и верности второй половины.
Священникам и матушкам помогали, собирая дары, делая работы по хозяйству.
Нужно было надевать позолоченную одежду, чтобы привлечь удачу.
Что нельзя делать 24 сентября
Запрещалось вести пустые разговоры и болтать без дела. Сплетни, обманы и преувеличения также были недопустимы.
Было недопустимо бить стекло – это касалось и посуды, поэтому к нему относились бережно.
Вещи на перекрестках старались не поднимать, чтобы не стать объектом порчи.
Дорогие покупки также не совершали.
Приметы на 24 сентября
Урожай в следующем году окажется хорошим, если озимые дадут хороший всход.