Женщины обязательно готовили блюда из капусты, чтобы брак был крепким

По православным обычаям, в этот день почитают память святой Федоры Александрийской. Женщина поддалась на искушение дьявола, изменив супругу, после чего ради искупления греха ушла в монастырь. В народе день получил название Федорины вечерки.

Что можно делать 24 сентября

К этому дню было принято завершать все огородные работы.

Девушки устраивали "капустные посиделки" – приходили к одной из них в гости, шинковали капусту и готовили из нее различные блюда.

Было принято молиться о крепком браке и верности второй половины.

Священникам и матушкам помогали, собирая дары, делая работы по хозяйству.

Нужно было надевать позолоченную одежду, чтобы привлечь удачу.

Что нельзя делать 24 сентября

Запрещалось вести пустые разговоры и болтать без дела. Сплетни, обманы и преувеличения также были недопустимы.

Было недопустимо бить стекло – это касалось и посуды, поэтому к нему относились бережно.

Вещи на перекрестках старались не поднимать, чтобы не стать объектом порчи.

Дорогие покупки также не совершали.

Приметы на 24 сентября