Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в день Федорины вечерки

Приметы на 24 сентября: что нельзя делать в день Федорины вечерки
Фото: unsplash.com
Женщины обязательно готовили блюда из капусты, чтобы брак был крепким

По православным обычаям, в этот день почитают память святой Федоры Александрийской. Женщина поддалась на искушение дьявола, изменив супругу, после чего ради искупления греха ушла в монастырь. В народе день получил название Федорины вечерки.

Что можно делать 24 сентября

  • К этому дню было принято завершать все огородные работы. 
  • Девушки устраивали "капустные посиделки" – приходили к одной из них в гости, шинковали капусту и готовили из нее различные блюда. 
  • Было принято молиться о крепком браке и верности второй половины. 
  • Священникам и матушкам помогали, собирая дары, делая работы по хозяйству. 
  • Нужно было надевать позолоченную одежду, чтобы привлечь удачу. 

Что нельзя делать 24 сентября

  • Запрещалось вести пустые разговоры и болтать без дела. Сплетни, обманы и преувеличения также были недопустимы. 
  • Было недопустимо бить стекло – это касалось и посуды, поэтому к нему относились бережно. 
  • Вещи на перекрестках старались не поднимать, чтобы не стать объектом порчи.
  • Дорогие покупки также не совершали. 

Приметы на 24 сентября

  • Урожай в следующем году окажется хорошим, если озимые дадут хороший всход.
  • Пчелы не прекратили летать – жди поздней зимы.
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