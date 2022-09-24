Приметы на 25 сентября: что нельзя делать в Змеиный день

Приметы на 25 сентября: что нельзя делать в Змеиный день
Фото: unsplash.com
Простые люди старались в лес не ходить, это разрешалось только охотникам

В православном календаре принято в этот день вспоминать имя святого Автонома, который привел в христианство множество людей. Считается, что он был змеиным покровителем, поэтому день принято также называть Змеиным. 

Что можно делать 25 сентября

  • Было принято выходить в лес на охоту, перед этим надев высокую обувь, которая защитит от нападения змей. 
  • Обязательно собирали рябину, поскольку верили, что приготовленные из нее блюда спасут от болезней. 

Что нельзя делать 25 сентября

  • Несмотря на то, что сбор рябины был важным занятием, в этот день считалось недопустимым срезать рябиновые ветки. Иначе можешь всю зиму голодать. 
  • Запрещалось убивать змей – иначе духи разгневаются. 
  • Отдавать кому-то свой хлеб было недопустимым. В противном случае человек может столкнуться с голодом. 
  • Старались не стричь ногти, чтобы не лишиться здоровья. 

Приметы на 25 сентября

  • Если к этому дню на деревьях много желтых листьев – жди затяжной осени. 
  • Дождливый день сулит долгую зиму. 
  • Сорняки продолжают расти на огороде – зима окажется снежной. 
  • Если на дубе много желудей, то грядущие зима и лето окажутся благоприятными. 
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