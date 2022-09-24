Простые люди старались в лес не ходить, это разрешалось только охотникам

В православном календаре принято в этот день вспоминать имя святого Автонома, который привел в христианство множество людей. Считается, что он был змеиным покровителем, поэтому день принято также называть Змеиным.

Что можно делать 25 сентября

Было принято выходить в лес на охоту, перед этим надев высокую обувь, которая защитит от нападения змей.

Обязательно собирали рябину, поскольку верили, что приготовленные из нее блюда спасут от болезней.

Что нельзя делать 25 сентября

Несмотря на то, что сбор рябины был важным занятием, в этот день считалось недопустимым срезать рябиновые ветки. Иначе можешь всю зиму голодать.

Запрещалось убивать змей – иначе духи разгневаются.

Отдавать кому-то свой хлеб было недопустимым. В противном случае человек может столкнуться с голодом.

Старались не стричь ногти, чтобы не лишиться здоровья.

Приметы на 25 сентября