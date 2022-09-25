Приметы на 26 сентября: что нельзя делать в день святого Корнилия

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать в день святого Корнилия
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Крестьяне убирали с гряд корнеплоды

Православная церковь вспоминает 26 сентября святого Корнилия. На Руси праздник прозвали Корнильим из-за необходимости убирать корнеплоды, включая репу, свеклу и редьку с морковью.

Считалось, что с эти пор "корень в земле зябнет, а не растет". И происходившие заморозки могли попросту погубить весь урожай. Корнилье же считалось последним теплым днем осеннего сезона. Если шел последний теплый дождь, это считалось доброй приметой.

Традиции и обычаи

Несложно догадаться, что ели крестьяне в этот день – на обеденный стол ставили блюда "из корнеплодов". Лучше всего, если оно приготовлено целиком из репы, но сойдут и остальные. А главным образом такой едой старались кормить детей – чтобы ребенок стал умнее, когда вырастет.

Что нельзя делать в день Корнилия

Запрещено как жениться, так и свататься. В противном случае семейная жизнь станет совершенно некрепкой – половинка будет изменять или просто страдать на пару с супругом.

Приметы на 26 сентября

  • Смеяться громко – скоро слезы лить;
  • Спать на двух подушках – половинку искать придется долго;
  • Дождь за окном – к доброму урожаю.
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