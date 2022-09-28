День считался удачным для похода в баню

В четверг, 29 сентября принято почитать память мученицы Людмилы, которую убила невестка за ее верность христианству. Из-за этого день принято называть Людмилиным, либо Ефимовым – в честь другой великомученицы Евфимии Всехвальной.

Что можно делать 29 сентября

Нужно было стричь овец и изготавливать из меха валенки.

Женщины должны были готовить блюда из капусты.

Обязательно ходили всем семейством в баню, чтобы на год избавиться от всех недугов.

Было принято гадать.

Что нельзя делать 29 сентября

Запрещалось обрезать ногти на руках и ногах, чтобы не заболеть.

В этот день возлюбленные старались не целоваться, чтобы не разлучиться в будущем.

Заниматься новым делом было нельзя, иначе человеку будут предстоять долгие трудности.

Люди не носили грязную и рваную одежду, чтобы не навредить своей репутации.

Запрещалось ловить и есть рыбу.

День считался крайне неподходящим для переезда.

Приметы на 29 сентября