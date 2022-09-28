Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день

Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
День считался удачным для похода в баню

В четверг, 29 сентября принято почитать память мученицы Людмилы, которую убила невестка за ее верность христианству. Из-за этого день принято называть Людмилиным, либо Ефимовым – в честь другой великомученицы Евфимии Всехвальной.

Что можно делать 29 сентября

  • Нужно было стричь овец и изготавливать из меха валенки. 
  • Женщины должны были готовить блюда из капусты.
  • Обязательно ходили всем семейством в баню, чтобы на год избавиться от всех недугов. 
  • Было принято гадать.

Что нельзя делать 29 сентября

  • Запрещалось обрезать ногти на руках и ногах, чтобы не заболеть.
  • В этот день возлюбленные старались не целоваться, чтобы не разлучиться в будущем. 
  • Заниматься новым делом было нельзя, иначе человеку будут предстоять долгие трудности.
  • Люди не носили грязную и рваную одежду, чтобы не навредить своей репутации. 
  • Запрещалось ловить и есть рыбу. 
  • День считался крайне неподходящим для переезда. 

Приметы на 29 сентября

  • По куриным или утиным костям судили о предстоящей зиме – если они толстые, с большим количеством жира, то предстояли сильные холода.
  • Если погода теплая и сухая, то зима будет поздней. 
  • Гром в этот день сулит холодную зиму без снега.
  • Листья пожелтели, но не опали – осень будет длиться долго. 
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