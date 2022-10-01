Приметы на 2 октября: что нельзя делать в Трофимов день

Приметы на 2 октября: что нельзя делать в Трофимов день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Сегодня православные устраивают "лакомый стол" с медом

Православные верующие вспоминают 2 октября великомученика Трофима Синадского, пострадавшего за Христа в годы правления римского императора Проба. Схватили Трофима в Антиохии во время празднования языческого праздника и привели к правителю. Святой, однако, не отказался от веры во Христа, и скончался после жестоких пыток.

Трофима заставляли идти, подгоняя конной стражей, обутого в железные сапоги с острыми гвоздями. И в итоге усекли мечом.

Традиции и обычаи

Трофимов день у православных всегда связан с "лакомым столом", так как именно в этот день устраивали обильное застолье с медовыми закусками.

У пчеловодов сегодня особый день – вплоть до 10 октября им предстоит провести пчелиную девятину, во время которой нужно успеть и поработать как следует на пасеке, и приготовить улья к зимовке, и, конечно же, собрать мед.

Праздник проводили с близкими и семьей. Важно угостить и бедных, чтобы обойтись в этом году без неудач и горестей.

Что нельзя делать в день Трофима

Запрещено отказывать нищим в милостыне и сплетничать – разговоры о других в негативном ключе попортят вам судьбу на веку. Не судите остальных за проступки.

Приметы на 2 октября

  • Пчелы плотно залепили леток – к холодной зиме;
  • Тепло и туманно – осень выдастся славной;
  • Гром слышен – зима без снега.
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