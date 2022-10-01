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Православные верующие вспоминают 2 октября великомученика Трофима Синадского, пострадавшего за Христа в годы правления римского императора Проба. Схватили Трофима в Антиохии во время празднования языческого праздника и привели к правителю. Святой, однако, не отказался от веры во Христа, и скончался после жестоких пыток.
Трофима заставляли идти, подгоняя конной стражей, обутого в железные сапоги с острыми гвоздями. И в итоге усекли мечом.
Трофимов день у православных всегда связан с "лакомым столом", так как именно в этот день устраивали обильное застолье с медовыми закусками.
У пчеловодов сегодня особый день – вплоть до 10 октября им предстоит провести пчелиную девятину, во время которой нужно успеть и поработать как следует на пасеке, и приготовить улья к зимовке, и, конечно же, собрать мед.
Праздник проводили с близкими и семьей. Важно угостить и бедных, чтобы обойтись в этом году без неудач и горестей.
Запрещено отказывать нищим в милостыне и сплетничать – разговоры о других в негативном ключе попортят вам судьбу на веку. Не судите остальных за проступки.
Вашингтон развязывает инфраструктурную войну