Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день

Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день
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На Руси праздник называли Ветряком

Как это часто бывало, наши предки объединили празднование в честь религиозного деятеля с народным торжеством. Так, день святого Евстафия (на наш манер Астафия) соединили с днем мельников, которые трудились на мельницах-ветрянках. В итоге дату начали называть день Астафия Ветряка.

Что нельзя делать 3 октября

Считалось, что в эту дату лучше воздержаться от дарения презентов. Подарок может привести к тому, что люди рассорятся и долгое время не смогут найти общий язык.

Дурной приметой считалось стряхивание воды с вымытых рук на пол. Если пренебречь этой традицией, весь год можно провести в финансовой дыре.

А еще следует воздержаться от приобретения новых вещей, они могут принести в дом болезни и несчастья. Особый запрет распространялся на постельное белье и одежду.

Плохой идеей будет пересчитывать деньги. На Астафия лучше не проводить ревизию средств – в противном случае начнутся серьезные проблемы с доходами.

Приметы на 3 октября

Если подул теплый южный ветер, хорошая погода надолго задержится в регионе.

Безветренная погода сулит ранний снег.

Обилие шишек на нижних ветках ели – к приходу зимнего периода раньше обычного.

Летящая паутина говорит о том, что до зимы еще далеко.

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