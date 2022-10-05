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Для всех верующих людей 6 октября является особым днем. Согласно преданию, в эту дату был зачат знаменитый религиозный деятель Иоанн Предтеча. Именно он предсказал пришествие Иисуса Христа.
Строго запрещается жаловаться на свою судьбу. Все перечисленные беды и злоключения усилятся второе и обрушатся на голову стенающего. В целом, следует сохранять позитивный настрой и больше думать о хорошем.
Также стоит воздержаться от похвалы в адрес окружающих. Считалось, что на Предтечу повышается риск ненароком сглазить человека.
Не стоит доверять внутреннему голосу и интуиции. В этот день они "взяли выходной" и вряд ли подскажут вам, какое решение приведет к желаемому результату.
Крупные необдуманные траты могут отогнать от человека финансовую фортуну и весь год он будет еле-еле сводить концы с концами.
Иней по утру обещает ясную теплую погоду.
Богатый урожай орехов предвещает морозный зимний период.
Вокруг ночного светила образовался круг – быть дождю.
Утренний туман предвещает отличный урожай в будущем году.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится